В понедельник, 22 июня, цены на нефть таких эталонных марок как WTI и Brent подорожали, но инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжением пандемии коронавируса.

В то же время на нефтяном рынке наблюдаются признаки сокращения поставок. По данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю.

Об этом пишет "Интерфакс".

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК в понедельник составляет $42,44 за баррель, что на $0,25 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,05 (0,13%) - до $39,8 за баррель.

Сообщается, что мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в прошлый четверг, 18 июня, подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля. Также он принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Так, аналитики Bank of America Global Research из-за улучшения долгосрочных перспектив глобального спроса на нефть повысили прогноз нефтяных цен на текущий и последующие два года.

Как сообщается, банк теперь ожидает, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем $43,7 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $37 за баррель. Также банк улучшил прогнозы на 2021 и 2022 годы до $50 и $55 за баррель соответственно.

Новый прогноз для WTI составляет $39,7 за баррель на текущий год против предыдущих $32 за баррель, а средние прогнозы на 2021 и 2022 годы - $47 и $50 за баррель соответственно.

Напомним, 6 июня Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июля.

Также мы рассказывали, что банки сокращают кредитование сланцевых компаний в США в связи с падением цен на нефть.