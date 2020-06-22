В Херсонской области нашли убитым местного 57-летнего фермера, которого родственники искали с 14 июня. По словам дочери, в тот день мужчина (житель Херсона) на собственном автомобиле ВАЗ-2109 поехал на встречу со своим компаньоном. После того, как он пять дней не выходил на связь, близкие обратились в полицию. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Полиция объявила фермера в розыск. Сначала правоохранители опросили 39-летнего компаньона пропавшего, к которому он собирался поехать. Мужчина подтвердил, что бизнес-партнер действительно приезжал к нему 14 июня, но в тот же день уехал. Компаньон добавил, что фермер собирался поехать в Черкассы на закупку овощей, но эта информация не подтвердилась. На связь с черкасским предпринимателем пропавший не выходил.

Полицейские опросили коллег пропавшего, знакомых и родственников, проверили видео с камер видеонаблюдения, чтобы отследить движение автомобиля пропавшего жителя Херсона, но следы мужчины обрывались в Олешковском районе.

Тогда правоохранители отработали различные версии возможного развития событий и основное внимание сосредоточили на компаньоне пропавшего. Мужчина путался в показаниях, нервничал. В тот же день он признался в совершении преступления.

Как утверждает подозреваемый, что фермер требовал у него деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей. Злоумышленник объяснил, что компаньон якобы не впервые вымогал у него средства, из-за чего он был вынужден брать кредиты.

Когда компаньон отказался давать деньги, между мужчинами вспыхнула ссора. Во время конфликта злоумышленник выстрелил в фермера из собственного охотничьего ружья. По словам подозреваемого, от ранения в голову мужчина скончался на месте происшествия. Затем тело погибшего вместе с его автомобилем злоумышленник сбросил в Северо-Крымский канал.

Фото: Нацполиция

Полицейские нашли ружье по месту жительства подозреваемого. Оружие изъято и отправлено на экспертизу. Автомобиль обнаружили на дне канала и с помощью тросов подняли на поверхность. В салоне оказалось тело погибшего с ранением головы. Окончательную причину смерти мужчины должна определить судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

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