Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в расположении 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Во время встречи с военными он заявил о необходимости наращивать внутри страны производство разных видов вооружений - от стрелкового оружия до современных ракет.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых. Но тем не менее дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать", - отметил президент.

По его словам, поддерживать боеспособность вооруженных сил страны особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

Лукашенко также упомянул продолжающиеся попытки отдельных государств переписать историю и принизить роль Беларуси во Второй мировой войне.

"Мы сопротивляемся, это тоже и наше достояние. Поэтому мы не можем отдать эту победу", - сказал белорусский лидер.

Ранее "Страна" приводила заявление Лукашенко о срыве подготовки майдана в Беларуси.

Мы также цитировали слова президента о том, что он не станет поступать демократично в случае с протестами, так как в таком случае можно "потерять страну".