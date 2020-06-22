Во вторник, 23 июня, Украина вновь будет накрыта кратковременными грозовыми дождями. По прогнозу синоптиков, сухо и солнечно будет только в Херсонской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что в южной части страны ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. В западных, а также местами в северных регионах и в Винницкой области обещают значительные дожди. В Карпатах и Прикарпатье - сильные дожди.

Ветер ожидается южный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14-19 градусов, днем обещают +24-29. В западных областях +18-23; в Карпатах ночью +10-15, днем +13-18 градусов.

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Ранее "Страна" писала о том, что непогода оставила без света 179 населенных пунктов.

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