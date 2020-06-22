В Госпогранслужбе предложили правительству выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительства стены на границе с РФ.

Об этом говорится в тексте пояснительной записки Госпогранслужбы о необходимых изменениях проекта "Стена", передает StateWatch.

Отмечается, что в случае одобрения этого предложения, стоимость "Стены" вырастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала ее возведения Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.

"Администрацией ГПС были направлены на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации "Стены" на российско-украинской границе в 2025 году, а также увеличение ее финансирования на 4,5 млрд грн" , – говорится в сообщении.

Данное предложение ведомство обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта.

"На строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных", - говорится в документе.

Также пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация "Стены".

Как считают в ГПСУ, согласования предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, ранее мы подробно писал о том, что происходит сейчас со "стеной Яценюка" и зачем ее финансируют при Зеленском.

Также "Оппоплатформа" потребовала прекратить финансирование "стены Яценюка".