Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин в Волынской области и усилить противоэпидемические меры.

Как пишет в Facebook пресс-служба Волынской облгосадминистрации, решение было вынесено на заседании 22 июня после доклада главного государственного санитарного врача области Натальи Янко.

Комиссия приняла к исполнению постановление Кабинета министров от 17 июня 2020 года №500 о продлении адаптивного карантина, а также ввела дополнительные меры, учитывая эпидемическую ситуацию в области.

Волынская область числится среди регионов, не готовых к ослаблению карантина и переходу к следующему его этапу из-за высокого показателя заболеваемости. Сейчас коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16% (при рекомендованных не более 11%), а показатель динамики роста инфицирования COVID-19 составляет 23,5% (при необходимых не более 10%).

Поэтому в соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни запрещаются:

работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), учреждений, предоставляющих услуги по размещению, развлекательных учреждений, фитнес-центров, учреждений культуры;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки межобластного сообщения;

проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек;

работа дошкольных учебных заведений.

Исключение власти области сделали для:

Кафе и ресторанов с открытыми площадками - при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столиками и размещение не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет). Компаний адресной доставки заказов и заказов на вынос (при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты).

Кроме этого, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, решено принять дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.

Ранее "Страна" писала, что в Харьковской области карантин продлили до августа.

Мы также сообщали, что Киев и Винницкая область покинули список неготовых к ослаблению карантина регионов.