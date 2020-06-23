Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пандемия Covid-19 должна побуждать к прекращению огня на Донбассе, а "нормандская четверка" должна провести очередную встречу в ближайшие месяцы.

Об этом глава страны заявил в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", передает Офис президента.

Так, Зеленский заявил, что в условиях пандемии необходимо "прекратить все войны", а средства и технологии – направить на здравоохранение, медицину, решения климатических проблем.

"Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно.

Сейчас мы изменили подход к Минскому процессу, к нашей делегации (в Трехсторонней контактной группе – Ред.) вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства.

Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем.

Что касается помощи, мы отправляем гуманитарные конвои на ту сторону, гуманитарные грузы от Красного Креста также. К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.

Тем не менее, мы все еще верим (в достижение мира дипломатическим путем – Ред.).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее у Зеленского заявили о бессмысленности новой "Нормандской встречи", если не выполнены решения минувшей.

Также мы писали, что глава МИД Украины заявил о готовности обсудить с Лавровым встречу "Нормандской четверки".