Неделю компания McDonald's находится в центре языкового скандала. Пользователи соцсетей возмутились тем, что в ресторане отказались предоставлять свои услуги клиентам на русском языке.

Напомним, в электронном меню популярной сети ресторанов быстрого питания доступны только два языка: украинский и английский.

Скандал дошел до того, что часть клиентов обьявили бойкот McDonald’s и упрекнули в языковой дискриминации. Сама сеть в ответ заявила, что "в компании McDonald's в Украине основным языком коммуникации является украинский язык".

"Страна" посетила McDonald’s в Киеве и Одессе и узнала как работники относятся к языковому скандалу и вообще к языковому вопросу.

Как выяснилось, в реальности, когда речь идет о работе с клиентами, то политика сети McDonald’s куда более гибкая, чем официально декларируемая позиция. И русский язык звучит там постоянно. Так как на нем говорят и клиенты, и сами работники.

Назар, менеджер McDonald’s в центре Киева:

"Я работаю уже около пяти лет. Минимальная смена - четыре часа, а максимальная - 8,5 с обедом. Доход "чистыми" получается 62 гривны в час. Если смена составляет четыре часа, то сотрудник ресторана зарабатывает 250 гривен, 8 часов - 500 гривен в день. Сотрудникам перед началом работы выдают карточку, они прикладывают к специальным часам и загорается зеленый свет. Это означает, что вы начали работу. Сотрудники говорят на том языке, на котором им удобно. Жесткого требования по языку общения в нашем ресторане нет. Обязательно только только приветствие на украинском. "Доброго дня", а там уже по ситуации, от клиента зависит".

Валентина, кассир McDonald's около метро Дарница:

“Каждый сам себе выбирает удобное для работы время. Но в целом, 8-часовой рабочий день, 5 смен в неделю. Я работаю где-то три года. Не жалуюсь, но немного устаю из-за огромного потока клиентов, а так все ок. Может, скоро менеджером стану. А насчет языкового скандала, то я о нем слышала, но не понимаю, в чем проблема? В быту общаюсь на русском и без проблем обслуживаю на нем гостей, если они обращаются ко мне на русском”.

Алексей, работник кухни в Одесском McDonald’s:

"Самое прикольное, что у нас все между собой на русском общаются. Те, которые на кассе, должны знать украинский хотя бы на уровне базового. Но на таком уровне его все жители Украины знают. Когда дело доходит до общения, все мои коллеги сразу же переходят на русский".

Владислав, менеджер McDonald's на окраине Киева:

"Чизбургер и гамбургер на русском, украинском и английском звучит плюс-минус одинаково, поэтому проблем нет, мы обслужим всех. Когда хочешь есть, найдешь возможность объясниться. При желании гостя мы переходим на русский язык, у нас нет политического запрета на это".

Ольга, кассир McDonald's в Киеве:

“Я не против вообще, чтобы не использовать русский язык. Почему? Я украинка и хочу, чтобы меня понимали. Вот представьте, я приеду в Россию и начинаю общаться на украинском, а они мне "что? Что вы хотели?" Разве они перейдут на украинский? Нет”.

Денис, работник зала в McDonald’s в Киеве:

"Мне и большинству моих коллег все эти скандалы вокруг языка – по барабану. Даже если половина клиентов объявит бойкот, сеть М (так между собой называют McDonald's сотрудники сети – Ред.) все равно будет работать в прибыль – только на Coca Cola заложена наценка в 400 процентов. Даже если украинский уберут и оставят один английский, то "М" все равно останется со своими клиентами".

Макс, McDonald's при торговом центре в Киеве:

“Мне нормально, стабильный заработок, работаю около двух лет. Устаю, но работать нужно, чтобы оплатить себе жилье и базовые потребности. Правда, на еду в Маке уже смотреть не могу, но это такое. О скандале слышал, многие посетители говорят на русском, никто мне не предъявлял ничего. Вот даже сейчас с вами на русском ведь говорю. Да, здороваемся мы всегда на украинском, а вот дальше я говорю на русском, если клиенты обращаются на русском. Никто не жалуется”.

Владимир, работник зала в одесском McDonald’s:

"Начальство сказало, что политика и языковой вопрос запрещены к обсуждению в разговорах между персоналом. Кроме этого, директор нашего ресторана сказал, что персоналу желательно общаться на "державний". Но самое прикольное, директор заявлял это на русском языке. С клиентами мы говорим, как правило, на том же языке, на котором и они делают заказы. А в Одессе это в подавляющем большинстве случаев русский язык".