В Иране заявили, что "черные ящики" сбитого в небе над Ираном украинского лайнера МАУ в ближайшие дни отправят во Францию для расшифровки.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана сообщает "Интерфакс-Украина".

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник, 22 июня, министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.

По словам иранского дипломата, решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно. Также он добавил, что реализовать его планируют в ближайшее время.

Отмечается, что Зариф заявил канадскому коллеге, что в Иране проинформировали Украину о своей готовности решать юридические вопросы, такие как выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в министерстве.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Стоит отметить, что ранее Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки, но 5 июня в стране заявили о готовности начать переговоры по этому вопросу. После чего в Иране заявили, что Тегеран направит их в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, которое находится во Франции.