Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в политическом преследовании народного депутата Петра Порошенко. По мнению главы государства, его предшественник разыгрывает роль жертвы и подогревает вокруг себя ситуацию.

Об этом Зеленский сказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", полный текст которого появился на официальном сайте президента.

Журналист Марк Маккиннон спросил, как собеседник оценивает уголовные дела, связанные с Порошенко.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования", - ответил президент.

Затем он выразил убеждение в том, что большинство украинцев понимают: Порошенко и его партия разыгрывают спектакль в политическом театре.

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - отметил президент.

Он также прокомментировал действия украинской диаспоры в Канаде, которая в связи с делами Порошенко обеспокоилась верховенством права в Украине.

"Мне кажется, что диаспора, прежде всего, должна поддерживать всех украинцев, а не политиков", - сказал он.

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