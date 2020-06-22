В Киевском апелляционном суде оставили под стражей двоих полицейских, которые подозреваются в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает пресс-служба суда.

"22 июня 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя второго СО ТУ ГБР в Киеве и применена в отношении подозреваемых Кузива и Сулимы мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в нем.

Согласно результатам апелляционного рассмотрения, постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Указано, что гражданин Николай Кузив подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса, а гражданин Сулима подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее мы описывали все подробности инцидента, который случился в конце мая в отделении полиции Кагарлыка, где двое правоохранителей пытали и насиловали 26-летнюю девушку.

Ранее стало известно, что насилие в полиции Кагарлыка было системным, против подозреваемых в изнасиловании открыты новые уголовные дела.