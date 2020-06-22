Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на критику, посыпавшуюся в его адрес после публикации в соцсети поста по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, в котором он заявил о "тоталитарных режимах", вовлекших украинцев во Вторую мировую войну и что она пришла в каждый украинский дом 22 июня.

После того, как пользователи соцсети начали активно критиковать премьера и выражать несогласие по поводу даты начала войны в Украине, он дополнил пост, объяснив свою позицию.

"1 сентября 1939 на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939, именно в июне 1941 она стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины. 22 июня мы чтим память жертв войны. Прошу не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций", - написал в соцсети Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала о том, что говорили Зеленский, Шмыгаль и Порошенко о 22 июня.

Также мы сообщали, что ПЦУ 22 июня вспомнила об агрессии России и не упомянула о Германии.