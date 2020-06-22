Новый проект скандального закона о медиа будет зарегистрирован в Верховной Раде после 1 июля.

Об этом сказала "Стране" глава пресс-офиса партии "Слуги народа" и заместитель главы парламентского комитета по по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

По словам депутата, сначала проект презентуют на заседании профильного комитета, а уже после этого он появится на сайте Рады.

Ранее "Страна" перечисляла, какие запреты для СМИ были в первом варианте закона о медиа, вызвавшем шквал критики и возмущений.

Мы также рассказывали, что в апреле гуманитарный комитет парламента вернул на доработку законопроект о медиа.

А 18 июня обновленную редакцию скандального проекта не смогли зарегистрировать в Верховной Раде.