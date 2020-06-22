Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия победы над нацизмом, а официального приглашения он не получал.

Об этом глава страны рассказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", передает Офис президента.

Так, на вопрос журналиста, поехал бы он на парад в столицу России или нет, и приглашали ли его туда Зеленский ответил: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение на парад, который состоится 24 июня, уже приняли лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль приглашение не отправлял.