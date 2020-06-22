В Киеве готовы к следующему этапу смягчения карантинных коронавирусных ограничений, так как, по данным на 22 июня, столица соответствует необходимым критериям.

Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что следующий этап включает в себя открытие ресторанов, кафе, культурно-развлекательных заведений (в т.ч. ночные клубы, различные площадки и другое - Ред.), отелей и хостелов. Кроме этого, должны разрешить проведение массовых мероприятий.

Как сообщается, дальнейшее решение о том, ослабят ли в Киеве карантин будут принимать на внеочередном собрании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Его планируют провести в ближайшее время.

Начальник Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан напомнил жителям столицы, что ослабление карантина - это не повод забывать о правилах безопасности. Он добавил, что коронавирус никуда не исчез и заболеть им может каждый. Для того, чтобы защитить себя и окружающих нужно надевать маску, придерживаться социальной дистанции и дезинфицировать руки.

Напомним, что в Киеве третий день подряд снижается число новых пациентов с коронавирусом. По состоянию на утро понедельника, 22 июня, количество зараженных Covid-19 в столице увеличилось на 43 человека. Всего в Киеве выявили уже 4 368 случаев инфицирования.

Также мы писали, что у Зеленского допускают ужесточение карантина в Украине. Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, то в стране снова могут ввести строгий карантин.