Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформы – За жизнь" Илья Кива призвал признать ЛГБТ террористической организацией в Украине и будет добиваться запрета их деятельности в стране.

Об этом он сообщил в понедельник, 22 июня.

"ЛГБТ нужно признать террористической организацией, оказывающее разрушительное воздействие на наше общество и несущую угрозу нации! Как депутат ВР буду на законодательном уровне добиваться запрета их деятельности на территории Украины!" - написал Киева.

Отметим, что об этом он заявил на фоне акции активистов киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride, которые накануне 22 июня повесили на монумент "Родина-мать" флаг сексуальных меньшинств. О том, зачем они это сделали подробно разбиралась "Страна".

Ранее в "Оппоплатформе" назвали флаг ЛГБТ у Родины-матери "идиотской выходкой" и призвали привлечь к ответственности организаторов акции.