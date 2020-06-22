Эвакуированные из взорвавшейся в воскресенье на Позняках столичной многоэтажки люди до сих пор находятся в шоковом состоянии после случившегося. Об этом "Стране" рассказал Олег Савчук, директор интерната в который поселили пострадавших. Здесь люди могут жить до конца августа, так как с сентября в интернате начнется учебный процесс.

"Гуманитарную помощь нам оказывают только волонтеры, людям всего хватает. За помощью к нам обратилось 60 человек, но еще продолжают приезжать. В комнатах находится от двух до шести человек. Расселяем так, чтобы одна семья занимала одну комнату", - рассказывает Савчук.

По его словам, эвакуированных будут кормить три раза в день. Это стало возможно, благодаря помощи волонтеров.

"Корпус в котором расселяют людей является воспитательным для младшей школы, которая учится здесь во второй половине дня", - объяснил Савчук.

Директор объяснил, что интернат рассчитан на 80 мест, но жить в нем будет меньше людей, поскольку эвакуированных размещают по принципу одна семья в одной комнате. Кухня, туалет и ванная - общего пользования.

"Также мы освободили несколько учебных классов и установили там кровать, чтобы была возможность принять как можно больше людей", - рассказал Савчук и добавил, что интернат посетили представители организаций по правам человека. Они проверили условия в которых живут люди, а также составили списки того, чего им не хватает.

Общаться с журналистами согласилась только одна семья, которая только приехала.

"Люди раздраженные и взволнованы. Они пережили тяжелый день и ночь", - рассказывает один из сотрудников интерната.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке в Киеве прогремел около 10:00 в воскресенье, 21 июня. По предварительным данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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