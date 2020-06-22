В понедельник, 22 июня, Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти рассекретили 229 документов, которые касаются Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, документы вошли во вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней документы датированы от начала 1970-х годов до ноября 1986-го, то есть до ввода в эксплуатацию объекта "Саркофаг" после катастрофы.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага", — сказал директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут.

В то же время глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что благодаря документам можно лучше понять трагедию.

"…предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, свидетельствующие о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, на территории Чернобыльского биосферного заповедника планируют открыть музей-усадьбу. Он будет посвящен жизни и быту обитателей украинского Полесья.

Также "Страна" писала, что Чернобыльскую зону отчуждения откроют для посетителей, но с соблюдением карантинных ограничений.