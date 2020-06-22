В СБУ сообщили, что аварии на ЧАЭС были и до апреля-1986
В понедельник, 22 июня, Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти рассекретили 229 документов, которые касаются Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, документы вошли во вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней документы датированы от начала 1970-х годов до ноября 1986-го, то есть до ввода в эксплуатацию объекта "Саркофаг" после катастрофы.
"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага", — сказал директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут.
В то же время глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что благодаря документам можно лучше понять трагедию.
"…предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, свидетельствующие о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты", — говорится в тексте сообщения.
Напомним, на территории Чернобыльского биосферного заповедника планируют открыть музей-усадьбу. Он будет посвящен жизни и быту обитателей украинского Полесья.
Также "Страна" писала, что Чернобыльскую зону отчуждения откроют для посетителей, но с соблюдением карантинных ограничений.