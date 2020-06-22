Фрунзенский районный суд Харькова 22 июня вынес приговор мужчине, который в декабре 2019 года тяжело ранил полицейского и взял прохожую в заложники. Ему дали 11 лет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным мужчину в захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.147, ст.348 УК Украины) и приговорил его к 11 годам лишения свободы".

Отмечается, что во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся. Приговор суда не вступил в силу. На него может быть подана апелляция.

Напомним, 24 декабря 2019 года в Харькове, задержанный напал на женщину, которая возвращалась из детского сада. .

Мужчина требовал вызвать на место полицию, чтобы обменять заложницу на своего знакомого, который якобы находится под стражей. Спустя некоторое время он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие.

Между ними завязалась беседа, оперативник предложил злоумышленнику закурить, и когда тот отвлекся, чтобы зажечь сигарету, полицейский бросился на него. Но злоумышленник успел ударить его ножом. Тогда полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Прокуратура Харьковской области

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