В Харьковской области коронавирусный карантин продлен до 31 июля из-за роста заболеваемости. Также ограничительные меры решили пока на ослаблять. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности, сообщается на сайте ХОГА.

"Динамика заболеваемости у нас увеличивается, и это очень плохо. До пятницы мы уже вышли на показатель, который превысил 12 человек на 100 тыс. населения. Если бы с пятницы по сегодняшний день ситуация не изменилась, то мы бы должны были вообще усиливать карантинные мероприятия", - заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, 90% случаев заболеваний в последнее время зафиксировано в Харькове и только 10% - в районах области.

"По этому поводу мы уже проводили совещание, я лично встречался с мэром, проводились совещания с медицинскими работниками. Я надеюсь, что после этого ситуация в городе Харькове стабилизируется", - сказал Кучер.

По словам заведующей отделением особо опасных инфекций областного лабораторного центра Анны Сухоруковой, сейчас наибольшая напряженность эпидпроцесса фиксируется именно в Харькове, где в течение недели заболеваемость составляет больше 12 случаев на 100 тысяч населения.

"За последние дни этот показатель несколько снизился, однако он все еще превышает 12,0. В районах области показатель превышает порог только в Богодуховском районе, где он составляет 13,1. Это последствия вспышки, которую мы регистрировали на прошлой неделе. В районах, граничащих с областным центром, интенсивность также снизилась. В Харьковском районе она составляет 8,48, в Чугуевском - 8,9, в Дергачевском - 5,34", - сообщила Анна Сухорукова.

По ее словам, сейчас в регионе проводится в два раза больше исследований, чем необходимо минздравом для смягчения карантинных ограничений.

Как сообщил глава ХОГА Кучер, за минувшие сутки в области подтверждено только 6 новых случаев COVID-19. Если в течение недели ситуация с заболеваемостью будет стабильно улучшаться, будет принято решение об ослаблении карантинных ограничений.

Также губернатор обратился к полиции с просьбой более жестко реагировать на нарушение карантинных ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев и Винницкая область покинули список неготовых к ослаблению карантина регионов.

Также мы сообщали, что Одесса ужесточила карантин из-за пандемии коронавируса.