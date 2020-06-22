В украинском правительстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране будет объявлена в случае, если количество зараженных на сто тысяч населения достигнет 60 человек.

Об этом чиновники сообщили во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

"В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", — говорится в сообщении.

В то же время был поднят вопрос о большом количестве зараженных во Львовской области — 200 человек.

"Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 образовалось из-за того, что был устранен большую очередь граждан, которые ожидали на тесты", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, в понедельник, 22 июня, в Одессе усиливаются карантинные мероприятия, введенные на фоне роста количества больных коронавирусом.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.