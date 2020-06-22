В Черновицкой области, где 10 июня двое сотрудников спецназа Нацполиции, по официальной версии, были ранены грабителем в частном доме, могли получить ранения сами.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил "Стране" журналист Константин Стогний, предоставив также видео с места инцидента.

Как пояснил Стогний, на записи видно, что по меньшей мере две группы спецназа врываются в дом друг напротив друга и сразу открывают шквальный огонь внутри помещения. При этом вероятный бандит с пистолетом сразу убегает в подвал. На видео также заметно, что преступник был не один, а с подельником, который стоит за спиной у лестницы в подвал.

Затем кто-то из группы правоохранителей кричит о том, что кого-то надо "добить". Уже в следующем кадре из комнаты, которая расположена напротив входа, откуда ворвалась первая группа спецназа "КОРД", извлекают раненого полицейского, которого, очевидно, никак не мог ранить преступник с пистолетом. При этом в подвале слышен шум, похожий на выстрелы.

Сообщается, что раненный в ногу, как подает официальная версия, преступник скончался через два дня в реанимации, что подтвердил журналистам главный врач больницы. Правда, полиция об этом все еще не сообщает.

"В связи с этим возникает несколько логичных вопросов. Почему момент штурма и факт гибели подозреваемого так тщательно "скрыли" от глаз общественности? Не "добили" ли подозреваемого сами полицейские, чтобы скрыть следы провальной операции или чтобы задержанный не выдал своих подельников и боссов? Также непонятно, какова судьба второго подозреваемого", - задается вопросами Стогний.

Стоит отметить, что по организации и выполнению эта "спецоперация" очень похожа на спецоперацию в Княжичах, где в результате "дружественного огня" были убиты 5 правоохранителей. Расследование "продолжается" до сих пор.

Также интересно, что в официальной сводке с 08 июня до 21 июля - нет ни одного убитого или погибшего от тяжелых телесных повреждений.

Полная версия видео будет обнародована в 19:30 в программе "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

Напомним, о происшествии стало известно 10 июня. Тогда сообщалось, что в Черновицкой области иностранец при попытке ограбления частного дома ранил двоих полицейских. Правоохранители были госпитализированы с ранениями головы и голени. Самого подозреваемого ранили в бедро.