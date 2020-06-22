Актер Михаил Ефремов, который устроил в Москве масштабное смертельное ДТП, выпил более трехсот граммов водки перед тем, как сесть за руль.

Об этом со ссылкой на адвоката Ефремова Эльман Пашаев сообщает "Московский комсомолец".

По его словам, до поездки актер пил более 300 граммов водки с друзьями, после чего отправился в бар, чтобы выпить еще, однако ему отказали в обслуживании.

"Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему, как постоянному клиенту, сделают исключение", - добавил Пашаев.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице.

Ранее "Страна" сообщала, почему Ефремов сел за руль и влетел в ДТП. Как отметил его адвокат, актеру позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что ранее адвокат опроверг версию, согласно которой артист выпил из-за признания дочери Анны Марии в том, что она - небинарная персона и у нее есть девушка.