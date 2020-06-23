В США выходят нашумевшие мемуары экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома", которые уже попали в список бестселлеров Amazon.

Это тот самый "ястреб" Болтон по прозвищу "Бешеные усы", который заявлял о поручении Трампа организовать встречу Зеленского и Джулиани еще в мае 2019-го, говорил, что Трамп приостановил военную помощь Украине из-за дела Байдена и готов был свидетельствовать в Сенате об импичменте Трампа, но потом отказался - потому что приберег все разоблачения для своих мемуаров.

Сам Трамп хотел остановить продажи тиража и назвал 500-страничную книгу "сборником лжи".

В американской прессе пишут, что в целом мемуары вряд ли стали большим разоблачением - многие факты о Трампе были известны и до этого. "Книга шокирует, но не удивляет", - пишет USA Today. Но часть сторонников, прогнозирует издание, может отвернуться от Трампа, который в книге описан как невежда, неспособный управлять страной. Лишь один штрих - якобы Трамп спрашивал у бывшего главы администрации Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России.

В мемуарах упоминается Украина и скандальный телефонный разговор Трампа с Зеленским 25 июля прошлого года, при котором присутствовал Болтон. И из-за которого президенту США безуспешно пытались объявить импичмент, обвиняя в давлении на Зе с целью открыть дело против его противника Байдена в обмен на военную помощь.

Кстати, Болтона уволили в сентябре прошлого года, на заре украинского скандала, сразу после визита советника в Киев, где он убеждал не продавать "Мотор Сич" китайцам и готовил Зе к встрече с Трампом 1 сентября в Варшаве (которая так и не состоялась - президент США сослался на борьбу с последствиями урагана в Америке).

Болтон занимал жесткую позицию по внешнеполитическим вопросам, в том числе он отстаивал усиление санкций против России.

Собственно, одной из причин снятия Болтона, по словам экспертов, как раз и стали разногласия по России, с которой Трамп хочет договариваться и вернуть в Большую восьмерку, против чего категорически против был его советник.

Не поладили они и по Украине. Болтон обещал Зе ускорить выдачу военной помощи Украине, в то время как сам Трамп выступает за ее приостановку.

"Страна" прочитала мемуары и пересказывает, что "Бешеные усы" написали об Украине.

"Не хочу иметь ничего общего с Украиной"

Согласна мемуарам Болтона, Трамп крепко обижен на Украину за то, что бывшие власти подложили ему свинью на прошлых выборах - открыто поддержав его оппонентку Хиллари Клинтон и раскрутив руками соросят дело против начальника его предвыборного штаба Пола Манафорта. За что его в итоге посадили, а самого Трампа обвиняли в сговоре с русскими, но доказать ничего не смогли.

Трамп считает Украину коррумпированной и не горит встречаться с Зеленским, во всяком случае, пока тот не поможет его в борьбе с демократами.

Об этом он прямо, не скупясь на нецензурные выражения, заявлял на встрече в Белом доме 23 мая прошлого года своим сотрудникам, членам делегации, которые только вернулись с инаугурации Зеленского (среди них были тогдашние министр энергетики Пэрри и спецпредставитель по Украине Волкер).

Болтон цитирует Трампа со слов своего заместителя Куппермана, который также присутствовал на встрече.

"Я не хочу, твою мать, иметь ничего общего с Украиной, - сказал Трамп, согласно Купперману. - Они, б..ть, атаковали меня. Я не могу понять, почему. Спросите Джо Ди Генова (бывший прокурор в округе Колумбия в США, а нынче адвокат, который сотрудничает с личным юристом Трампа Джулиани и бизнесменом Дмитрием Фирташем, - Ред.), он все об этом знает. Они пытались меня трахнуть. Они коррумпированы. Я, твою мать, не с ними". Все это, по его словам, связано с попытками кампании Клинтон при поддержке Хантера Байдена нанести ущерб Трампу в 2016 и 2020 годах.

Волкер попытался вмешаться, чтобы сказать что-то хорошее об Украине, и Трамп ответил: "Мне нас..ть".

Перри сказал, что мы не можем позволить, чтобы Украина стала несостоявшимся государством (в оригинале - failed state, - Ред.), и Трамп сказал: "Поговори с Руди и Джо".

"Дайте мне 90 дней", - снова попытался вмешаться Перри, но Трамп снова его прервал, сказав: "Украина пыталась меня снести. Я не заинтересован в помощи им". И сразу смягчился, сказав, что Зеленский может навестить его в Белом доме, но только если ему передадут, чего от него добивается Трамп.

"Мне нужен чертов сервер DNS" (сервер Демократической партии, через который, как верит Трамп, велись хакерские атаки на прошлых выборах и который якобы находился в Киеве - найти сервер Трамп просил Зе в скандальном телефонном разговоре в июле прошлого года, то есть, по версии президента, Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы, - Ред.). Трамп добавил: "Хорошо, у вас есть девяносто дней. Но у меня, твою мать, нет никакого интереса встречаться с ним (Зеленским, - Ред). После этого Перри и Купперман согласились, что Зеленского не следует приглашать, во всяком случае, до июльских выборов в Раду, чтобы увидеть, способен ли он эффективно управлять", - пишет Болтон.

Запад вообще, по словам бывшего советника Трампа, настороженно отнесся к Зе (в том числе, как пишет Болтон, из-за его возможных связей с Коломойским).

"Ключевые европейские страны также проявили осторожность в отношении перспектив Зеленского, - пишет Болтон. - Как министр иностранных дел Германии Хейко Маас, так и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетили Зеленского в Киеве в конце мая, но не сделали окончательных выводов".

Как мы знаем, не пригласили Зеленского в Белый дом и через год с лишним после инаугурации.

Зато Трамп ждал в гости Путина.

"Трамп действительно хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон, но это не соответствовало российским намерениям, и мы начали бурные дискуссии относительно Хельсинки и Вены", - написал Болтон (в итоге Трамп и Путин встретились в Хельсинки).

"Украина - это стена между нами и Россией"

Из книги видно, что Трамп не хочет давать Киеву ни копейки, полагая, что помогать Украине должны страны ЕС, которые ближе, или НАТО (Болтон делает ремарку, что Трамп не в курсе о процедурах выделения военной помощи).

Причем дело, как можно судить из записей Болтона, не только в том, что Киев не помогал Трампу с компроматом против Байдена. Есть и более глобальные причины - Трамп считает, что деньги украинцы все равно украдут, и при этом он не хочет портить отношения с Россией.

В одном из эпизодов Болтон описывает разговор с Трампом о военной помощи в 250 миллионов долларов Украине, которую тот задержал (и вскоре его обвинили в том, что в обмен на эти деньги он якобы требовал от Киева дело против Байдена). Беседа произошла во время видеоконференции по Афганистану, на которую Болтон вышел 30 августа 2019 года из Варшавы, где Трамп должен был встретиться с Зе на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

И когда разговор подошел к концу, Болтон, как он пишет, закричал в экран: "Подождите, а как же на счет Украины?", и все вернулись на места.

"Трамп сказал: "Мне нас..ть на НАТО. Я готов сказать: "Если вы не заплатите, мы не будем их защищать. Я хочу, чтобы 300 миллионов долларов [он имел в виду 250 миллионов долларов, часть помощи, предназначенной для Украины] заплатила НАТО". Конечно, это было физически невозможно и отражало то, что Трамп не до конца понимает, что это за фонды и откуда они пришли, но это была не новость", - описывает Болтон скандальную историю с задержкой военной помощи.

И продолжает цитировать Трампа, который пояснил, что его сдерживает в выделении денег Киеву.

"Украина - это стена между нами и Россией", - сказал он, очевидно, имея в виду барьер для сближения Москвы и Вашингтона. Затем он сказал Пенсу: "Позвоните Столтенбергу [Генсекретарю НАТО], и пусть он добьется, чтобы заплатила НАТО. Скажите: "Президент на вашей стороне, но деньги должны прийти из НАТО", что, впрочем, не имело никакого смысла. "Дождитесь встречи НАТО в декабре", - сказал Трамп, подразумевая, по крайней мере, по воему мнению, что он собирается объявить о своем выходе (из Альянса - Ред.)", - пишет Болтон.

Был еще один разговор между Болтоном и Трампом о военной помощи Украине.

"Вы одобрили это, Джон?" Я сказал, что деньги должен выделить Конгресс, этим занимается Министерство обороны. "Насколько это глупо?", - спросил Трамп. "Германия не тратит соседние страны. Ангела (немецкий канцлер Меркель, - прим.ред.) говорит: "Мы не даем деньги, потому что это соседняя страна" ."Джон, ты согласен по Украине?". Я не ответил напрямую, не понимая, что заставило Трампа обратить внимание именно на эту военную помощь", - рассказывает бывший советник.

Из этого разговора, по его словам, он понял, что украинскую помощь в области безопасности могут связать с теориями об украинском заговоре против Трампа.

По информации Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до десяти раз пытались уговорить главу государства передать Украине помощь.

"Когда я спросил, что Трамп думает о военной помощи Украине, он сказал, что не склонен ничего им высылать, пока не начнется расследование по Клинтон и Байдену", - утверждает Болтон.

Кстати, в книге несколько раз приводится цитата об Украине из первого разговора Меркель и Трампа после его назначения президентом.

Канцлер спросила президента США: "Что вы собираетесь делать на счет Украины?". На что Трамп ответил вопросом: "А что ВЫ собираетесь делать на счет Украины?"

Красноречивый эпизод во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля 2018 года, когда Трамп затронул тему Украины, громко обращаясь к Меркель по имени - через всю огромную комнату, где проходила встреча.

"США в тысячах милях, - сказал он, отметив, что, например, Германия не помогает Украине. Мол, в любом случае, Украина не помогла Соединенным Штатам, она помогла Европе, выступая в качестве границы Европы с Россией", - описывает разговор на саммите Трамп.

Говорили об Украине и накануне саммита, на завтраке со Столтенбергом.

"Трамп поинтересовался, много ли денег Россия потратила в Крыму, что он не позволил бы им сделать, хотя Обама вот позволил. Трамп недоумевал, почему США рискуют ввязаться в войну (из-за Украины, - Ред.), и Столтенберг ответил, что Украина - это отдельный вопрос, так как это не была страна НАТО. Трамп ответил, что Украина очень коррумпированна, и завтрак подошел к концу", - рассказывает Болтон.

Крым и Третья мировая

Болтон еще не раз вспомнит о Крыме в своей книге.

Перед рандеву с Путиным в Хельсинки 16 июля 2018 года (сразу после саммита НАТО) Трамп встретился с местным министром обороны Ниинисте.

"Ниинисте заявил, что Путин не глуп и не будет нападать на страны НАТО. Хотя Путин допустил ошибку в возникновении конфликта на украинском Донбассе, он не верил, что Путин отдаст Крым. Трамп обвинил Обаму и пообещал не мириться с таким поведением, пытаясь подчеркнуть, по моему мнению, что Путин бы так не действовал, будь он в то время президентом", - вспоминает Болтон.

Обама, кстати, как пишет Болтон, в 2014 году говорил Путину, что если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, то вопрос по поводу Украины может быть урегулирован.

"Он [Путин] сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал", - написал Болтон, вспоминая свою встречу с Путиным в июне 2018 года в Кремле.

Путин на встрече с Болтоном в Кремле два года назад рассказал, что Обама в 2014 году обещал ему уладить украинский вопрос, если Россия остановится на аннексии Крыма

В то же время Трамп не раз, согласно мемуарам его экс-советника, намекал, что не против "слить" Украину Кремлю.

Глава Белого дома, согласно Болтону, якобы заявлял Путину, что пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить третью мировую войну.

Эта фраза прозвучала на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе в конце ноября 2018 года, как раз после инцидента с захватом моряков в Керченском проливе (первой мыслью Трампа, как пишет Болтон, было, что это провокация Украины, а первое, что он спросил было: "Что европейцы делают по этому поводу?").

Трамп и Путин переговорили на ужине, в частном порядке, в присутствии лишь переводчика Путина. В российской прессе об этом разговоре не сообщили, также Трамп не признался о нем в беседе Болтону.

"А сам Трамп на следующее утро заверил меня, что он сказал, что не видит перспективы для их встречи в любом формате, пока инцидент не будет разрешен. Позже, во время переговоров Трампа и Меркель, Трамп предположил, что украинский президент, настроенный дружелюбно к России, мог бы помочь избежать третьей мировой войны. Русским бы это понравилось", - пишет Болтон.

Санкции с России готовы были снять

Более того, если верить Болтону, США были готовы признать Крым российским и снять санкции. Об это он пишет, рассказывая о встрече с Зеленским в Киеве в августе 2019 года.

В столицу Украины Болтон прилетел после саммита "Большой семерки" в Биаррице, чтобы "побольше узнать о новом правительстве президента Зеленского" (а также отговорить от продажи "Мотор Сич" китайцам и подготовить Зе к встрече с Трампом в Варшаве, которая по итогу сорвалась).

Болтон пишет, что Зеленский произвел на него большое впечатление и владел ситуацией.

Болтон прилетел к Зеленскому в августе прошлого года, накануне ожидаемой встречи Зе с Трампом в Варшаве, которая в итоге не состоялась. Фото: Офис президента Украины

"Он поблагодарил нас за соблюдение наших санкций в отношении Крыма и за то, что мы по-прежнему не признаем предполагаемую аннексию России. Я подумал: если бы он только знал, как близко мы были к тому, чтобы отдать все это!", - признается Болтон.

"Он был полон решимости вернуть Донбасс как можно скорее и положить конец войне в рамках Минских соглашений", - пишет о встрече с Зеленским экс-советник Трампа.

Как Порошенко просил санкции против Коломойского

Встречался Болтон и с Порошенко - во время празднования Дня независимости в 2018 году в Киеве, куда он прилетел из Женевы, где у него были переговоры с российским коллегой - секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В мемуарах он "сдал" Порошенко, признавшись, что тот просил у США применить санкции к Коломойскому.

"Речь Порошенко на параде была в целом антироссийской, и громче всего аплодисменты прозвучали, когда он пообещал создать автокефальный (независимый от Москвы) Украинский православный патриархат. Во время парада Порошенко несколько раз благодарил меня за поставленные США системы вооружения и технику", - вспоминает Болтон.

Далее была встреча в Мариинском дворце в присутствии главы МИДа Климкина, где Порошенко, в частности, заявил о желании купить больше американского оружия. Затем тогдашний президент отвел Болтона в другую комнату для встречи а глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

"Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером (для американских читателей, это шутка. Рональд Рейган, один из величайших американских президентов, тоже был актером - Ред.). Я сказал Порошенко, если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции", - вспоминает Болтон.

Порошенко просил у США через Болтона помощи на выборах

Болтон встретился в резиденции тогдашнего после США Мари Йованович с лидерами парламентских фракций, в том числе и с Тимошенко (в марте 2019 года, напишет Болтон, Трамп заявил в его присутствии, что Йованович должна быть уволена немедленно - ее, по словам Болтона, обвинили в покровительстве коррупции в Украине, в обливании грязью Трампа и работе на его противницу Клинтон).

Кстати, Государственный департамент, по словам Болтона, не хотел, чтобы он встречался с Тимошенко по отдельности, потому что, как они думали, она слишком близка к России.

"Путин сказал Трампу, что у Зеленского были контакты в России"

Как выяснилось, Трамп обсуждал Зеленского с Путиным во время телефонного разговора 3 мая 2019 года, вскоре после победы Зе на выборах.

"Трамп позвонил Путину 3 мая [2019 года], потому что, как он сказал без видимых на то оснований, Путин "умирал от желания" поговорить с ним. На самом деле, это Трамп очень хотел разговора, так как он не общался с Путиным со времени инцидента в Керченском проливе, который вынудил отменить двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе на G20", — рассказывает Болтон. Он добавил, что из-за нехватки информации из России Трамп "бесцеремонно снял мораторий" на общение с российским лидером, который должен был действовать до освобождения украинских кораблей и экипажей.

Украину обсудили коротко.

"Путина интересовало, вернет ли Игорь Коломойский свои украинские активы, учитывая его финансовую поддержку успешной кампании Зеленского. Зеленский, сказал Путин, был довольно известен в России, благодаря своей телевизионной карьере и у него были контакты там. Однако Путин добавил, что он еще должен себя проявить", - вспоминает Болтон.

Кстати, во время встречи с Зеленским у Болтона был отдельный разговор с Рябошапкой, тогда он был замом Богдана в офисе Зеленского (совпадение или нет, но генпрокурором его назначили на следующий день после визита советника Трампа).

"Богдан был адвокатом Зеленского, а также представлял олигарха Игоря Коломойского. Была заметная напряженность между Богданом и Данилюком, который присоединился к нам чуть позже, что предвещало отставку Данилюка в середине сентября с поста секретаря Совета по национальной безопасности", - вспоминает Болтон.

На встрече были также Баканов, Пристайко (тогда глава МИДа) и Абрамовичюс, которого назначили главой "Укроборонпрома" также после визита Болтона - через два дня.

"Когда большая встреча закончилась, перед встречей с Пристайко я отвел Рябошапку в сторону, чтобы поговорить с ним один на один. Он мало говорил во время встречи, что, как я надеялся, демонстрировало его осторожность. Рябошапка, который вскоре станет эквивалентом генерального прокурора США, был чиновником Офиса Зеленского, который, скорее всего, должен был разобраться с теориями заговора Джулиани, а также украинским чиновником, к которому Билл Барр (генпрокурор США, - Ред.) обратится с любыми законными межправительственными правовыми вопросами. С ним у меня был единственный разговор в Украине с вопросами о Джулиани, и очень краткий. Я настоятельно призвал Рябошапку общаться напрямую с Барром и Департаментом юстиции, как только он вступит в должность, полагая, что это лучший способ предотвратить преобладание фантазий над реальностью. Я не упомянул слов "Руди Джулиани", - добавляет Болтон.

Что касается скандального телефонного звонка Трампа Зеленскому, Болтон подумал, что он просто вписывается в текущую схему. "В то время я не думал, что комментарии Трампа в звонке отражают какие-либо серьезные изменения в направлении (украинском, - Ред.). Звонок для меня был не краеугольным камнем, а просто еще одним кирпичиком в стене", - пишет бывший советник по национальной безопасности.