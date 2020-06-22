Киев и Винницкая область покинули список неготовых к ослаблению карантина регионов благодаря большому числе тестов на коронавирус и склонной к понижению динамике заболеваемости. В понедельник, 22 июня, Министерство здравоохранения Украины впервые опубликовало показатели для послабления протиэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике.

Таким образом, число областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых (Закарпатская и Черновицкая) кроме чрезмерной негативной динамики (свыше 10%) имеют загруженность коек свыше 50% (соответственно 59,64% и 51,54%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ривненская области, в которых динамика составляет от 19,1%-24,87% у первых четырех до 49,96% и 62,87% у последних двух.

Еще шесть областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель - охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тысяч населения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве обязали провести ИФА-тестирование на коронавирус всех сотрудников магазинов и общепитов.

Также мы сообщали, что Одесса ужесточила карантин из-за пандемии коронавируса, запретив прогулки без паспорта и маски.