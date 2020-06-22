Проводить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и правил в транспорте нужно жестче.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Кроме пригородного железнодорожного транспорта, Министерство инфраструктуры Украины поручило усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения", — говорится в сообщении.

Криклий утверждает, что контроль будет осуществляться постоянно, а увеличивать количество транспорта будут исходя из существующих возможностей.

До этого мы писали, что в правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта. За неделю чиновники хотят совершить не менее 10 000 проверок.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.