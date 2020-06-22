В Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила пресс-служба Минобразования.

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.

Так, во время ВНО:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок),

будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, ранее президент Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.

Также мы писали, в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.