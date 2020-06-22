ВНО разрешили провести с 25 июня по 17 июля. Фото: Днепр Час

В Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила пресс-служба Минобразования.

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.

Так, во время ВНО:

  • допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),
  • Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок),
  • будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),
  • будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,
  • будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, ранее президент Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.

Также мы писали, в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.

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