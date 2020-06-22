В понедельник, 22 июня, сотрудники МВД в Грузии троих украинцев задержали по подозрению в наркопреступлениях. Им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного.

Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в понедельник, 22 июня.

"В Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в особо крупных размерах задержаны три гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные занимались распространением наркотиков через интернет.

"В ходе личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 таблеток Суботекс, вещества, содержащие Бупренорфин, и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью последующей реализации", - добавили в сообщении.

Как сообщается, задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Видео: Youtube/ МВД Грузии

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