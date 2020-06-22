Нардеп Андрей Деркач сегодня, помимо презентации новых разговоров Порошенко и Байдена, представил также большую схему как действуют в Украине международные структуры, контролируемые Демпартией США, близкими к ней бизнесменами и чиновниками (в том числе и занимающими свои должности до сих пор при Трампе).

Разветвленная сеть связей, по мнению Деркача, охватывает и украинских политиков, и активистов, и правоохранительные органы.

"Страна" разбиралась в схеме, которую представил нардеп.

"Демокоррупция"

"Это начало нашей работы и предварительная не до конца заполненная карта международной коррупции, составленная совместно с журналистами-расследователями, экспертами, специалистами, следователями и всеми теми, кто стремиться очистить отношения наших стран от коррупции", - сказал на презентации Деркач.

По его словам, в таблице отражен масштаб коррупции, покрываемой Демократической партией США в Украине за последние 10 лет.

"По центру вы видите главных бенефициаров, кукловодов и "смотрящих" от Демокоррупции не только в Украине, но и во многих странах Восточной Европы... Это реальный спрут, опутавший органы государственного управления Украины, политическую и экономическую элиту, а также правоохранительную систему", - утверждает Деркач.

Как заявляет депутат, сотни миллионов долларов из США тратятся впустую или на прокормку бывших дипломатов Украины и США, профессиональных активистов-грантоедов.

Он привел примеры освоения денег на программы, результат которых в Украине мало кто ощущает.

"Зміцнення громадської довіри" - почти 52 млн долларов.

"Українська ініціатива з підвищення впевненості" - более 36 млн долларов;

"Демократичне врядування у Східній Європі" - 57 млн долларов

Нардеп говорит, что схема будет дополняться, а делать это будет объединенное движение журналистов, депутатов, бывших и действующих правоохранителей.

Из чего состоит "схема Деркача"

Таблица, опубликованная на пресс-конференции, проводит связи между представителями элиты и чиновников из лагеря демократов США - и разными направлениями украинской власти, госкомпаний или общественных структур.

Тезисно разберем самые интересные моменты.

Так, основными реципиентами многомиллионной "международной технической помощи" у Деркача называют организации, связанные с главой "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным, который, в свою очередь, курируется бывшим агентом ФБР Карен Гринуэй.

Она же, кстати, по данным Деркача, ведет множество "тем": в частности, прикрывает Порошенко от уголовного преследования.

Интересен список программ, на которые американцы тратили деньги (о части из них уже рассказал выше Деркач). Всего на сумму более 600 миллионов долларов. Большинство этих названий обществу ни о чем не говорят. Но деньги огромные.

Куратором по реформированию прокуратуры составители таблицы считают ту же Гринуэй, а также чиновника Госдепа Джорджа Кента. А распорядителем финансовой помощи на это - Шабунина. Деньги идут через Международную организацию по развитию права в Украине (IDLO).

Кент, по данным Деркача, играет большую роль в "крышевании" демократического лобби в Украине. Это бывший заместитель посла США в Киеве и один из "духовных отцов" антикоррупционных органов (о нем "Страна" подробно писала еще в 2017 году). Сейчас Кент занимает немаленькую должность в Госдепе - заместителя помощника Госсекретаря США по делам Евразии.

Деркач также заявил, что бывший заместитель генпрокурора Луценко Енин (сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины) является "связным" в Киеве у Джорджа Кента.

"Смотрящим" за "Нафтогазом" Деркач называет бывшего чиновника Госдепа Амос Хохштайна, который является человеком экс-главы Госдепа Джона Керри и его соратницы Виктории Нуланд. Хохштайн является членом наблюдательного совета НАК "Нефтегаз" и работает напрямую с Коболевым и директором газового бизнеса Андреем Фаворовым.

Эта группа, а также еще один американец Дейл Перри, как утверждает Деркач, контролирует схемы по псевдореверсу российского газа - когда газ из РФ закупается компании-посредника в странах ЕС с накруткой по 50 евро на тысяче кубометров.

Схема по выводу денег из Украины посредством облигаций внутреннего госзайма была завязана на финансирование предвыборной кампании Хиллари Клинтон, утверждают авторы документа.

НАБУ курируется рядом чиновников посольства США - Олегом Савчиным, Анной Емельяновой, Еленой Кустовой, Оксаной Мадай и Светланой Пардус. Непосредственно "сливает" документы ведомства в посольство Полина Чиж - главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ.

Ее переписку с посольством "Страна" уже публиковала в материале Как НАБУ перед посольством США отчитывалось.

Интересно, как Деркач и присутствовавший на презентации экс-прокурор Кулик объясняют факт задержания НАБУ на взятке людей Злочевского, в компании которого ("Бурисма") получил более 3 млн долларов сын Байдена.

Деркач и Кулик заявили, что первоначально в подозрении по делу "Бурисмы" фигурировали компании Байдена. Но в том варианте подозрения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли. И глава НАБУ Сытник на брифинге заявил, что к Байдену это дело отношение не имеет.

Также Деркач и Кулик сказали, что это дело начали вести в Генпрокуратуре еще в 2019 году. И тогда взятка предлагалась в $50 млн, но САП и НАБУ фициально засветили лишь $6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена. Таким образом их вывели из под удара и, заодно, похоронили дело о взятке в 50 млн, которое вели ранее.

Присутствует в схеме и олигарх Виктор Пинчук, которого авторы графика связывают непосредственно с Джорджем Соросом.

Судя по персонам, которые указаны как разоблачители "Демкоррупции", это люди, которые тесно связаны с Республиканской партией в США, а также ряд украинских политиков и экс-силовиков.

Среди них нардеп Александр Дубинский, экс-генпрокурор Виктор Шокин, бывший депутат Андрей Артеменко, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко (который первым рассказал американским СМИ о работе украинских дипломатов против Трампа) и другие.

Любопытно также наличие в этом списке бывшего генпрокурора Юрия Луценко, которого, если верить тем же "пленкам Деркача", назначали на должность после согласования у Байдена (то есть с отмашки демократов).

Правда, как уже рассказывала "Страна", Юрий Витальевич накануне выборов президента Украины сменил внешнеполитическую ориентацию и стал сотрудничать с трампистами - в частности, публично обвинил в попытке давления на него посольство США и его главу - Мари Йованович.

Как выяснилось во время слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа - Луценко пытался продать компромат на Байдена и его сына команде Трампа в обмен на помощь для Порошенко, у которого власть уплывала из рук (экс-президент добивался встречи с Трампом накануне выборов, которую он мог бы потом подать как свидетельство поддержки со стороны США и использовать в качестве пиара). Однако то ли Трамп не захотел помогать Порошенко переизбраться, то ли надавило "демократическое" лобби - так или иначе, но сделка не состоялась.

В тоже время, как уже писала "Страна", именно Луценко мог получить от Порошенко записи его разговоров с Байденом, а затем и передать их для расследования - то ли американцам, то ли напрямую Деркачу.

Впрочем, официальных подтверждений эта версия не имеет. Да и сам Луценко не так давно появился на суде по Порошенко, как бы демонстрируя свою поддержку экс-президенту.

Полный документ, опубликованный Андреем Деркачом по "демокоррупции" в Украине.