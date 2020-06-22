В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который позволит жителям аннексированного украинского Крыма получать документы о рождении ребенка в административном порядке и без рассмотрения в суде.

Соответствующий законопроект №3713 уже опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта из комитета по правам человека утверждают, что в 2018-м году в "Закон о реинтеграции Донбасса" была внесена норма, которая позволяла жителям этих территорий получать документы о рождении и смерти без судебной волокиты. Однако про Крым там не было ни слова.

В комитете также уточнили, что из-за затянувшейся судебной процедуры, лишь 13,5% рожденных в аннексированном Крыму детей имеют свидетельство о рождении украинского образца.

Напомним, в Ужгороде в мае родители назвали своего новорожденного ребенка Зеленским. Получивший оригинальное имя малыш родился в семье закарпатских цыган. Зеленский Евгеньевич Дёпйош (таково его ФИО) стал пятым ребенком у своих родителей. Сейчас ему почти три месяца.

Также "Страна" писала, что в парламент был внесен законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.