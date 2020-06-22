Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о судоустройстве и статусе судей.

Документ №3711 опубликован на сайте Рады в понедельник, 22 июня.

Проект закона был зарегистрирован в парламенте сегодня. Документ был получен и передан на рассмотрение руководству. При этом текст представления и сопроводительные документы пока не опубликованы.

Законопроект Зеленского предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Кроме того, президент определил законопроект как неотложный.

Напомним, в марте Конституционный суд Украины опубликовал решение по судебной реформе Зеленского. Суд признал незаконными сразу несколько ее положений, которые сокращали состав Верховного суда и создавали комиссию по этике для судейского самоуправления.

Законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был принят парламентом во втором чтении 16 октября прошлого года. 4 ноября его подписал Зеленский.