Вопросом создания временной следственной комиссии (ВСК) о разговорах Байдена и Порошенко занимается руководство фракции "Слуги народа". Между тем, постановление о ней не зарегистрировано по сей день.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил нардеп Александр Качура.

"Я задавал вопросы Давиду Арахамии. Он сказал, что этим вопросом занимается Сергей Демченко. Они проводили анализ, чтобы не было никаких международных вопросов, а касалось только внутренних. Чтобы не было международного скандала", - сообщила Качура.

Нардеп подтвердил, что на сегодня постановление о создании ВСК не зарегистрировано.

"Я несколько раз спрашивал по этому поводу, но конкретики нет. Я держу это на контроле. По последней информации, уже направлены письма представителям всех фракций, чтобы они делегировали людей в комиссию. Постановление пока не зарегистрировали. Не знаю почему", - сказал Качура.

Напомним, 22 июня была обнародована вторая часть записей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. "Страана" подробно писала, о чем говорили Порошенко и Байден на новых пленках.

Также сообщалось, что первая часть пленок была обнародована еще 19 мая.