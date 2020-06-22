Два года ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год - такой приговор вынес Шевченковский районный суд Киева лидеру ОУН Николаю Коханивскому по делу о нападении на офисы "Сбербанка РФ" и "Альфа-банка" в 2016 году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком длительностью один год, если на протяжении указанного срока он не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства",- говорится в приговоре.

Суд обязал Коханивского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать об изменении места проживания, работы или учебы.

Сам Николай Коханивский не согласен с приговором и собирается его обжаловать. Он считает, что российские банки не должны работать в Украине.

"Ну я, понятно, не согласен с этим приговором, потому что все, что делал и продолжаюю делать - это все исключительно для защиты моего народа. Те погромы штабов коллаборантов, российских банков они только на защиту моего народа. Я и до сих пор убежден, что российских банков во время войны с Россией на может быть в Украине. Это преступление, абсурд. Они в качестве налогоплательщиков финансируют войну на востоке. К сожалению, это продолжается до сих пор, а тех, кто с этим борется, судят.", - заявил Коханивский.

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