Специализированная Антикоррупционная Прокуратура (САП) передала дело одного из экс-нардепов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Бывшего народного депутата будут судить за то, что тот скрывал наличие собственного жилья в столице и получал компенсацию за проживание гостиницы "Киев".

Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook, в понедельник, 22 июня.

"Как уже сообщалось, в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тысяч гривен компенсации на расходы по наем номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент, досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. В САП не раскрывают имени данного экс-нардепа.

Напомним, 17 декабря 2019 года детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении. По данным следствия, в течение декабря 2014 – октября 2018 годов он незаконно получил из государственного бюджета компенсацию затрат на аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тысяч гривен якобы за то, что не имел собственного жилья в столице.

Позже детективы установили, что на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Отметим, что в НАБУ имени подозреваемого не называют. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.