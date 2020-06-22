Экс-президент США Барак Обама в 2014 году говорил президенту РФ Владимиру Путину, что если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, то вопрос по поводу Украины может быть урегулирован.

Об этом в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" написал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, подробно обсудив политические и военные аспекты конфликта. Кроме того, он заявлял, что продажа военной техники США Украине была незаконной.

"Он [Путин] сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал", - написал Болтон.

Напомним, ранее Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента США.

Также мы писали, что Трамп заявлял, что Обама мог предотвратить аннексию Крыма, но не справился.