Президент Украины Владимир Зеленский намерен добровольно оплатить штраф за нарушение карантина в здании общественного питания в Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Как гражданин Украины, чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно уплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносима с суммой штрафа", — сказал он.

Более того, по словам Зеленского, он якобы готов выполнить другие решения суда, которые будут вынесены по данному делу.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины устроил кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин, в соответствии с постановлением Кабмина. Уже 10 июня в Нацполиции сообщили, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд.

Однако судья Андрей Мисинкевич заявил, что производство по делу о нарушении требований карантина президентом Украины Владимиром Зеленским приостановлено в Хмельницком городском райсуде и передано в Верховный Суд с просьбой разъяснить, может ли президент страны быть привлечен к административной ответственности.