Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне назвал недопустимым размещение на монументе "Родина-мать" радужного флага представителей сексуальных меньшинств и считает, что это был монтаж. Об этом сообщила заместитель генерального директора Людмила Рыбченко, передают "Украинские новости".

"Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. То, что это делают таким образом, на скульптуре, в музее, который рассказывает о Второй мировой войне... Это не укладывается в голове", - сказала Рыбченко и добавила, что никто никогда не обращался к ним с вопросом о проведении подобной акции.

Также гендиректор музея утверждает, что повесить флаг на меч скульптуры невозможно.

Напомним, 21 июня 2020 года в Киеве провели онлайн-марш равенства KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире. Участники акции запустили дрон с радужным флагом и когда коптер пролетал над монументом, он завис над памятником таким образом, что флаг оказался как будто повешен на меч скульптуры.

Также мы сообщали, что под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия, их хватило всего на 1 час.