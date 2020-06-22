Трамп считает, что пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить Третью мировую войну
Президент США Дональд Трамп считает, что пророссийский президент Украины мог бы принести пользу в предотвращении Третьей мировой войны. Об этом он заявил в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в 2018 году.
Такое мнение Трампа в книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" описал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Так, американский президент считает, что в этом смысле мог бы оказаться полезным украинский лидер, симпатизирующий России. "Русским бы это очень понравилось", - сказал Трамп на саммите G20 в 2018 году.
Любопытно, что из-за инцидента в Керченском проливе Трамп и Путин тогда не встретились, но поговорили за обедом в отсутствие переводчика с американской стороны.
После разговора президентов члены палаты представителей США заподозрили, что Трамп скрыл от собственной администрации детали разговора с главой российского государства, и захотели вызвать его переводчиков на допрос.
Напомним, "Страна" писала, о каких секретах Трампа рассказал в мемуарах его бывший советник Болтон.
Также мы сообщали, что суд разрешил Болтону опубликовать скандальную книгу воспоминаний о работе у Трампа.