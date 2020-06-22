В Одессе в районе пляжа "Дельфин", вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

Об этом со ссылкой на главу Госэкоинспекции Андрея Мальованого сообщает "Интерфакс".

"С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза", - написал Мальований.

По его словам, утечка нефтепродуктов была локализирована с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.

"Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - подчеркнул Мальованый.

Напомним, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин". Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Несмотря на причиненное им загрязнение, власти города разрешили одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы пользуются возможностью и во всю фотографируются на фоне танкера, пока его не убрали.