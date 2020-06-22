В апреле 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко потребовал поспособствовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.

Соответствующие пленки с записью разговора обнародовал в понедельник, 22 июня, нардеп Андрей Деркач во время пресс-конференции, передает корреспондент "Страны".

"Страна" приводит полную запись разговора между Байденом и Порошенко от 14 апреля 2016 года:

Байден: Приветствую, Петр! Как ваши дела? Это Джо! Мои поздравления!

Порошенко: Очень хорошо, Джо. Я счастлив слышать вас, и, как и обещал вам, и на этой неделе, извините меня за эти слова, но наш парламент "спас наши задницы" (отметим, в этот день Рада назначила Владимира Гройсмана украинским премьером - Ред.), как вы сказали об этом в Вашингтоне.

Байден: Да, была опасность. Я помню разговор, о котором вы напомнили мне... Но по состоянию на сейчас вы преодолели ее, и это хорошо (смеются). Кстати, я виделся с (неразборчиво). Я подчеркнул, что это очень позитивно... Одна из причин, о которой думают люди, когда размышляют о том, как сделать правильный выбор, как в Украине, так и за ее пределами, это иметь смелость и обращать внимание на то, что самое тяжелое, даже более тяжелое, чем иметь правительство, активизировать Раду с вашей помощью заставить их двигаться для того, чтобы иметь коренные реформы, 11 главных изменений плюс тарифы на энергоносители.

Я акцентировал, что, если будет определенный прогресс, я буду способен от Конгресса добиться не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам одного миллиарда долларов. Возможно, следующим шагом будет проведение церемонии подписания, о которой мы с вами говорили.

Когда начнется движение вперед и будут происходить встречи с представителями МВФ, мы сможем предоставить наши следующие гарантии на миллиард долларов.

Напомним, сегодня нардеп Деркач опубликовал очередную партию пленок разговоров между Порошенко и Байденом. Так, на одной из них Байден требовал у Порошенко не снимать главу "Нафтогаза" Коболева.

На предыдущих пленках стало известно, что Порошенко хвастался Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем просил МВФ.