В понедельник, 22 июня, народный депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На них от главы украинского государства требуют надавить на премьера, чтобы тот выполнил требования Международного валютного фонда.

Новые пленки были показаны во время пресс-конференции Деркача в понедельник, 22 июня, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Еще один разговор. Байден требует от Порошенко заставить Гройсмана выполнить требования МВФ. Иначе американцы не дадут кредитных гарантий. Порошенко сказал, что займется этим", — говорится в сообщении.

Уточним, что сначала Порошенко обращается к Байдену с просьбой, чтобы процедура подписания гарантий займа произошла во время визита в Украину экс-главы Госдепа Джона Керри. Но потом соглашается на более формальную процедуру.

"Смотрите, у нас ряд вопросов. Первый. В связи с тем, что у нас новое правительство и премьер-министр, и мы сделали все в точности, как я и обещал, у меня было Ваше слово, согласно которого нам нужно три вещи – правительство, премьер-министр и Генеральный прокурор. Нам нужно подписать на официальной церемонии гарантии займа. Возможно, во время визита Джона Керри. Но это может быть другая, формальная процедура, поскольку это существенная поддержка Украины в это непростое время", — сказал он.

В то же время Байден ответил, что Украина не получит новый транш до того времени, пока Гройсман не начнет выполнять требования МВФ.

"Это не сработает, пока Гройсман, с которым я говорил, и который в ходе беседы рассказал, что готов двигаться вперед, в Раде, не начнет выполнять требования МВФ. Просто будьте в процессе и смотрите, как он будет это делать. Именно поэтому я и говорю, что если вы начнете пересматривать условия – все будет остановлено из-за вынесения Конгрессом полного несогласия. Все, что вам нужно делать – делать то, о чем вы говорили, и мы сможем выполнить те вещи, о которых вы говорили. Я детально сказал об этом Гройсману", — рассказал Байден.

После этого Порошенко обещает американскому политику, что соберет Нацсовет по вопросам реформ, где будет оказывать давление ради выполнения требований МВФ.

"Именно поэтому на следующей неделе я собираю специальное заседание Нацсовета реформ, где собирают оказывать давление для выполнения договоренностей с МВФ, которые были согласованы раньше", — уточнил он.

Презентация новых пленок разговора Порошенко с Байденом. Смотреть с 25:15. Видео: YouTube/Интерфакс-Украина

Напомним, в мае 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко. Сам Деркач заявил, что записи он получил от журналистов, а записывал разговор якобы лично Порошенко.

Ранее "Страна" писала о всех версиях того, кто мог слить скандальные пленки обнародовавшему их нардепу Андрею Деркачу.