Из-за угрозы обвала наружной стены дома спасатели частично приостановили работы по разбору завалов взорвавшейся накануне многоэтажки на Позняках в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

По состоянию на 14:00, 22 июня, ситуация относительно погибших, пострадавших и эвакуированных не изменилась.

"Три человека погибли, троих спасли и 23 эвакуировали. Работы по поиску и спасению пострадавших частично приостановили из-за деформации наружной стены дома, что создает угрозу сотрудникам ГСЧС. На данный момент работает три спасателя, которые продолжают искать людей под завалами. По нашей информации, там находится минимум два человека, но спасатели не исключают, что пострадавших может быть больше. Также спасателями проведены работы по укреплению конструкции дома", - заявила начальница пресс-службы главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, на данный момент нет возможности пустить людей к своим квартирам, чтобы они могли забрать личные вещи.

"По данным ГСЧС ночью временным жильем воспользовалось 45 человек, а к 08:00 уже 56. Их обеспечили едой и медикаментами", - говорит Водолага.

Под домом, где произошел взрыв уже нет палаток где предоставляли оперативную помощь пострадавшим.

Фото: Страна

Тамара Ивановна проживала на девятом этаж в доме где прогремел взрыв. Женщина рассказывает, что сначала не поняла, что произошло. В момент взрыва она находилась на балконе, а муж пошел в магазин, что их и спасло.

"Вчера целый день я не понимала, что происходит, это был шок. Когда я сегодня ночью ложилась спать, начал приходить страх и понимание того, что произошло, спать было невозможно. Ночевала в интернате. Условия там хорошие, но нам ничего не дали, я говорю о средствах личной гигиены, мыло, зубную пасту. Все же понимают, что нам нужно переодеться, почистить зубы. Вчера предоставили небольшую помощь, возле эвакуированных дежурили медики, следили за эмоциональным состоянием людей, а сегодня этого всего нет", - рассказывает женщина.

Также она также обратилась к власти: "Разве так можно, вы же знали, что сегодня здесь будет масса людей. Вы могли поставить палатку дать немного воды".

Ранее "Страна" писала о том, что из-за взрыва на Позняках 18-летняя киевлянка потеряла всю семью.

Также мы сообщали, что во взорвавшемся доме в Киеве жили сотрудники "Укрзализныци".