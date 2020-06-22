Экс-президент Украины Петр Порошенко в феврале 2016 года обещал вице-президенту США Джо Байдену, что против премьера Арсения Яценюка не будут заведены уголовные дела после его отставки.

Запись соответствующего разговора на пресс-конференции 22 июня обнародовал нардеп Андрей Деркач.

Так Байден и Порошенко говорили о Яценюке 11 февраля 2016 года. Тогда как раз шли активные разговоры о скорой отставке последнего с должности премьера. Байден передал Порошенко беспокойство Яценюка о том, что после отставки он может стать фигурантом уголовных дел. Порошенко заверил, что трогать его не намерен.

А в октябре 2016 года Порошенко просит Байдена оказать воздействие на Яценюка. Во-первых, он хочет, чтобы тот повлиял на Авакова, с которым у президента были большие проблемы. Также разговором с Аваковым остался недоволен французский посол. Во-вторых, ему нужно было, чтобы "Народный фронт" проголосовал за бюджет, поддержку правительственных инициатив, а также законов для Минска.

Напомним, Порошенко отчитывался Байдену, как по его приказу заблокировал отставку Яценюка.

Также мы писали, что ранее Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко в связи с записями разговоров с Байденом. Это случилось после публикации в мае первой части пленок Порошенко-Байдена.