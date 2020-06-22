Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон "О высшем образовании", упростив выпускникам с неподконтрольной части Донбасса поступление в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", — говорится в сообщении.

Инициатива Зеленского предусматривает, что выпускники с временно неподконтрольных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, но в пределах выделенных квот.

Уточняется, что на данный момент такая норма действует лишь для выпускников аннексированного Крыма и Севастополя.

До этого мы писали, что Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в этом году.

Также "Страна" рассказывала, почему в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.