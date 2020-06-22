Народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров бывшего президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. В одном из них Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Новые пленки были показаны во время пресс-конференции Деркача в понедельник, 22 июня, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, на первой пленке Байден требует от Порошенко не трогать Коболева, которого якобы хотел снять экс-глава Кабмина Владимир Гройсман. В ответ на это Порошенко обещает "разобраться".

Как рассказал Деркач, Коболева "крышевали" американцы (в лице члена Набсовета НАК Амоса Хохштайна) для совместного заработка на псевдореверсе российского газа, когда его покупали у словаков с наценкой в 50 кубометров на тысяче кубов.

Напомним, в мае 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко. Сам Деркач заявил, что записи он получил от журналистов, а записывал разговор якобы лично Порошенко.

Ранее "Страна" писала о всех версиях того, кто мог слить скандальные пленки обнародовавшему их нардепу Андрею Деркачу.