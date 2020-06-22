Днем в понедельник, 22 июня, в Киеве проходит пресс-конференция нардепа Андрея Деркача, который обещает обнародовать на ней новые записи разговоров экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Трансляция мероприятия ведется в YouTube.

Начали пресс-конференцию с дела украинской компании "Бурисма", в которой работал сын Байдена. Экс-прокурор Константин Кулик заявил, что семья Байденов получила от "Бурисмы" более 3 млн долларов.

Также Кулик заявил, что арестованный не так давно по делу о взятке для руководителей НАБУ и САП юрист Бурисмы Кича хотел в прошлом году закрыть дела за 50 миллионов долларов.

Деркач заявил, что бывший заместитель генпрокурора Луценко Енин (сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины) является "связным" в Киеве чиновника Госдепа Джорджа Кента (бывший зампосла США в Украине).

Кроме того, Деркач и Кулик сообщили, что первоначально в подозрении по делу "Бурисмы" фигурировали компании Байдена, но в том варианте подозрения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли. И Сытник заявил, что к Байдену это дело отношение не имеет.

Также Деркач заявил, что изначально по этому делу взятка была в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.

Напомним, "Страна" разбиралась, кто и зачем хотел дать главам НАБУ и САП рекордную взятку в истории Украины.

Также мы писали о том, что ранее Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко в связи с записями разговоров с Байденом. Это случилось после публикации в мае первой части пленок Порошенко-Байдена.