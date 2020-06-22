В Харькове, возле диспансера радиационной защиты сегодня, 22 июня, произошли столкновения между полицией и представителями чернобыльских организаций, которые выступают против открытия заведения на прием больных коронавирусной инфекцией. Двое полицейских пострадали в результате беспорядков.

Об этом сообщает "Общественное", в понедельник.

Так, на данный момент у больницы несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем выполнения Конституции и законов Украины".

Отмечается, что участники акции заявляют, что медицинское учреждение не приспособлено для лечения больных Covid-19. Один из них во время выступления перед протестующими заявил, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".

Кроме того, присутствующие считают, что власть "под видом каких-то коронавирусных больных хочет забрать Чернобыльскую больницу".

Как сообщается, около 12:00 правоохранители перешли в наступление: сначала сняли ворота, а после оттеснили протестующих. Несколько чернобыльцев легли на дорогу, чтобы заблокировать машину скорой, однако в итоге она все же смогла заехать внутрь.

Советница главы ХОГА Наталья Попова сообщила, что пациент подключен к аппарату ИВЛ, так как у него подтвержден коронавирус, его завезли под крики "Ганьба!"

Во время столкновений возле диспансера госпитализировали двух полицейских.

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что правоохранителей ударили во время беспорядков, в полиции тоже подтвердили это.

"На мой взгляд, их кто-то толкнул воротами, когда пытались их закрыть. Они не ожидали этого и упали ... оттолкнули, пожалуй, воротами. Один упал и ударился затылком об асфальт", - сказал заместитель начальника областного управления полиции Сергей Бирбасов.

Пресс-секретарь Нацполиции Харькокской области Елена Баранник добавила, что пострадавшие - сотрудники Шевченковского отдела полиции. У одного из них - закрытая черепно-мозговая травма, у второго - ушиб лодыжки.

Столкновения у больницы Харькова. Видео: Facebook/ Анна Черненко

Напомним, что в Харькове не хватает персонала и мест в больнице для лечения пациентов с коронавирусом. В регионе принимали и лечили больных Covid-19 ряд опорных больниц в районах области и областная инфекционная больница.