В понедельник, 22 июня, в районном центре Нежин Черниговской области местный лабораторный центр закрылся на самоизоляцию после того, как у одного из сотрудников подтвердилось заражение коронавирусом.

Об этом сообщает местное издание Mynizhyn.

"Сегодня такую ​​информацию сообщили на еженедельном оперативном совещании. На самоизоляции Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" (бывшая санэпидслужба), потому что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус", — говорится в сообщении.

По данным издания, коронавирус подтвердился у фельдшера, который принимал граждан. Сейчас всех сотрудников центра тестируют на наличие болезни. Результаты планируют получить сегодня же.

Днями ранее мы писали, что у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.

Также "Страна" сообщала, что в Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка коронавируса.