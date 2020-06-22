Лабораторный центр в Нежине закрыли из-за коронавируса у сотрудника
В понедельник, 22 июня, в районном центре Нежин Черниговской области местный лабораторный центр закрылся на самоизоляцию после того, как у одного из сотрудников подтвердилось заражение коронавирусом.
Об этом сообщает местное издание Mynizhyn.
"Сегодня такую информацию сообщили на еженедельном оперативном совещании. На самоизоляции Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" (бывшая санэпидслужба), потому что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус", — говорится в сообщении.
По данным издания, коронавирус подтвердился у фельдшера, который принимал граждан. Сейчас всех сотрудников центра тестируют на наличие болезни. Результаты планируют получить сегодня же.
Днями ранее мы писали, что у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.
Также "Страна" сообщала, что в Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка коронавируса.