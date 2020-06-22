Прошло уже 16 дней со дня отмены Печерским районным судом решения о возобновлении уголовного дела в отношении бизнесмена Олега Бахматюка, владельца компании "Укрлендфарминг", однако Офис генпрокурора до сих пор не закрыл это дело.

Об этом говорится в обращении Бахматюка к генпрокурору Ирине Венедиктовой, опубликованном пресс-службой "Укрлендфарминг" в понедельник, 22 июня.

Как он напомнил, 5 июня этого года Печерский районный суд Киева признал незаконным дело, которое возбудил заместитель экс-генпрокурора Рябошапки Виталий Касько.

"Суд четко указал на целый ряд грубых нарушений закона и обязал вас, как Генерального прокурора, отменить незаконное постановление о возобновлении уголовного дела против меня и моей компании", - написал Бахматюк.

"Наша компания стала заложником личной мести чиновника Артема Сытника, заложником заговора уже бывших чиновников Андрея Богдана и Виталия Касько. Они восстановили уголовное производство, которое уже расследовали правоохранительные органы, принявшие решение о закрытии дела. Законность и обоснованность решения правоохранительного органа о закрытии дела были подтверждены Генеральной прокуратурой Украины и судом", - говорится в обращении.

По словам Бахматюка, прошло уже 16 дней с момента вынесения решения суда, но соответствующее решение Генеральной прокуратуры так и не появилось.

"Этого решения ожидает экономически важная для страны компания, которая только за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов и производит 1% ВВП страны, которая дает достойную работу 27 000 украинцев. Поэтому призываю вас выполнить законное решение суда. Ведь Генеральная прокуратура всегда выполняла решение суда во всех других делах", - написал Бахматюк.

Он считает, что такая задержка может быть связана с политической конъюнктурой, а вовсе не с защитой закона.

"Просим обратить ваше внимание на сложившуюся ситуацию и лично проконтролировать выполнение офисом Генерального прокурора окончательного решения суда об отмене незаконного постановления о восстановлении уголовного дела. Наша компания должна работать для Украины и наполнять бюджет государства и в дальнейшем", - говорится в обращении к Венедиктовой.

Напомним, Бахматюк подозревается в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Сам Бахматюк считает эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.