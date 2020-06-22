В день годовщины смерти черкасского журналиста Вадима Комарова Международный институт прессы констатировал широкую проблему безнаказанности за убийство журналистов в Украине, а также призвал власти срочно предпринять шаги, чтобы исправить ситуацию.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном Международным институтом прессы.

В организации напомнили, что жестокое нападение на журналиста Комарова произошло утром 4 мая 2019 года. После этого в течение шести недель он находился в коме, но 20 июня скончался от полученных травм. При этом нападение произошло через день после того, как Комаров объявил в социальных сетях, что планирует опубликовать подробности предполагаемой коррупции со стороны местных властей.

"Украинские власти считают, что мотив убийства был связан с его журналистской работой. Тем не менее, по сей день никто не был арестован или привлечен к ответственности за его убийство, и полицейское расследование не достигло значительного прогресса в привлечении виновных к ответственности", - заявили в Международном институте прессы.

Сообщается, что отсутствие обвинений или судебного преследования свидетельствует о более широкой проблеме безнаказанности за убийство журналистов в Украине.

"Мы призываем украинские власти срочно предпринять шаги по предотвращению безнаказанности за убийство Вадима Комарова. Полиция должна провести исчерпывающее, прозрачное и беспристрастное расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности всех виновных в его убийстве. Отсутствие прогресса в этом деле ставит под угрозу безопасность журналистов по всей стране", - сказал заместитель директора Международного института прессы Скотт Гриффен.

Отметив несколько случаев нераскрытых убийств журналистов в Украине, Гриффен добавил: "Недопустимо, что в большинстве случаев убитых журналистов полицейские расследования, по-видимому, достигли очень незначительных результатов, а дела, которые рассматриваются в судах, кажутся измученными слабыми доказательствами. Украине необходимо обеспечить, чтобы расследования были лишены политики во всех случаях убийств журналистов и чтобы все случаи расследовались как можно быстрее и прозрачнее, чтобы разорвать цикл безнаказанности".

По данным организации Watch Watch IPI, Комаров является 11-м журналистом, которого убили в стране в связи с его работой за последние шесть лет. Из них, по крайней мере, два дела все еще расследуются, в то время как другие остаются либо полностью не расследованными, либо разваливаются из-за слабых доказательств и коротких тюремных сроков.

Уточняется, что 2014 год был особенно смертельным для журналистов в Украине, тогда погибли в общей сложности семь работников медиа. Пятеро были убиты при перестрелке или обстоятельствах, вызванных вооруженным конфликтом в Крыму, а двое были застрелены в ходе целенаправленных убийств. Среди них был Василий Сергиенко, которого жестоко пытали перед тем, как убить и похоронить. Год спустя известный журналист Олесь Бузина был застрелен в Киеве двумя вооруженными людьми в масках, а фоторепортер Сергей Николаев был убит в результате обстрела на Донбассе.

В 2016 году произошел случай, который вызвал резонанс по всей стране: журналист Павел Шеремет был убит в результате взрыва в Киеве. Татьяна Печончик, глава правозащитного центра Zmina, сообщила Международному институту прессы, что, как и в случае с Комаровым, убийство Шеремета не было эффективно расследовано.

"Доказательства против трех подозреваемых очень слабые, и если полиция не соберет никаких новых доказательств, дело не будет передано в суд. Мы должны посмотреть, будет ли суд справедливым, возможно, что эти люди невиновны, но в конечном итоге попадут в тюрьму. Широко распространенная проблема безнаказанности в Украине распространяется на дела против правозащитников и гражданских активистов, и эта проблема не будет решена до тех пор, пока не будут проведены серьезные реформы в правоохранительной и судебной сферах", - заявила она.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Ночью 20 июня 2019 года он умер, не приходя в сознание. На следующий день журналиста похоронили.

НСЖУ неоднократно обращался к МВД с требованием предоставить отчет по расследованию убийства Комарова.